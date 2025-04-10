Треш-стримерша из Чебоксар устроила дебош на одном с Мизулиной борту самолета

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попала на один борт самолета с треш-блогершей из Набережных Челнов. Об этом общественница сообщила в своем телеграм-канале.

Свидетели конфликта рассказали, что жительница Чебоксар начала вести себя агрессивно по отношению к другим пассажирам, в том числе к детям. Также подписчики девушки отметили, что в своем городе она тоже ведет себя неадекватно, распространяя порнографические фотографии и материалы через соцсети, а также гуляя в нижнем белье по улицам.

Мизулина решила спросить у дебоширки, почему она позволяет себе такое поведение в обществе. Видео словесной перепалки глава Лиги безопасного интернета также опубликовала в своем блоге. Также общественница сообщила, что стримерша попыталась заблокировать выход пассажиров из самолета и устроить в салоне драку.

«Бортпроводницы «Аэрофлота» — молодцы. Пытались угомонить как могли. Хотя треш-блогерша пыталась спровоцировать их на драку», — написала Мизулина.

Позже глава ведомства сообщила, что написала на блогершу заявление в полицию. Мизулина понадеялась, что девушку привлекут к ответственности за хулиганство.

Ранее портал Aviaincident сообщил, что мужчина в военной форме угрожал экипажу на борту российского самолета, летевшего из Москвы в Сочи.