«Это просто караул»: Генича шокировала пресс-конференция Карпина
Комментатор Генич лакончино высказался о пресс-конференции Карпина
Фото: [Сборная России по футболу]
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в своем телеграм-канале высказался о пресс-конференции Валерия Карпина, посвященной предстоящему матчу со сборной Нигерии.
«Посмотрел „прессуху“ Карпина. Это просто караул. Вопросы», — коротко написал Генич.
В комментариях некоторые пользователи согласились, что отдельные вопросы были наивными — «будто пятиклассники задавали». Другие же считают, что это была нормальная пресс-конференция, ничем не отличающаяся от других мероприятий такого жанра.
Карпин рассказал, как изменилась его работа после того, как он перестал быть клубным тренером: смог самостоятельно присутствовать на матчах, воочию наблюдать за кандидатами в сборную, а также больше времени уделять изучению соперника.
Главный тренер сборной объяснил, что в матче с Нигерией он хочет посмотреть, как команда обороняется и преодолевает прессинг против сильного соперника.
Матч с Нигерией пройдет 6 июня в «Лужниках».
Ранее Валерий Карпин назвал сборную Нигерии командой уровня чемпионата мира.