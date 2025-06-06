«Это просто караул»: Генича шокировала пресс-конференция Карпина

«Посмотрел „прессуху“ Карпина. Это просто караул. Вопросы», — коротко написал Генич.

В комментариях некоторые пользователи согласились, что отдельные вопросы были наивными — «будто пятиклассники задавали». Другие же считают, что это была нормальная пресс-конференция, ничем не отличающаяся от других мероприятий такого жанра.

Карпин рассказал, как изменилась его работа после того, как он перестал быть клубным тренером: смог самостоятельно присутствовать на матчах, воочию наблюдать за кандидатами в сборную, а также больше времени уделять изучению соперника.

Главный тренер сборной объяснил, что в матче с Нигерией он хочет посмотреть, как команда обороняется и преодолевает прессинг против сильного соперника.

Матч с Нигерией пройдет 6 июня в «Лужниках».

Ранее Валерий Карпин назвал сборную Нигерии командой уровня чемпионата мира.