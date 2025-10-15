«Это решение было непростым»: Арутюнянц покинул пост президента «Ростова»
Президент ФК «Ростов» Арутюнянц оставил свой пост после восьми лет работы
Фото: [ФК «Ростов»]
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц принял решение покинуть свой пост.
«Это решение было непростым, так как «Ростов» для меня, как для ростовчанина, это не просто клуб. Это великая история нашего города, это тысячи преданных болельщиков по всей стране, это радость побед и горечь поражений, через которые мы вместе проходили на протяжении восьми лет», — приводит пресс-служба «Ростова» обращение Арутюнянца.
Бывший президент поблагодарил всех, кто внес свой вклад в развитие ростовского клуба.
При Арутюнянце, возглавлявшем клуб с 2017 года, «Ростов» занимал четвертое место в РПЛ в сезоне 2022/23, а в минувшем сезоне играл в финале Кубка России.
