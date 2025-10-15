«Это решение было непростым»: Арутюнянц покинул пост президента «Ростова»

«Это решение было непростым, так как «Ростов» для меня, как для ростовчанина, это не просто клуб. Это великая история нашего города, это тысячи преданных болельщиков по всей стране, это радость побед и горечь поражений, через которые мы вместе проходили на протяжении восьми лет», — приводит пресс-служба «Ростова» обращение Арутюнянца.