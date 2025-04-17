«Это слабая картина»: Михалков дал оценку фильму «Анора» с Борисовым

Признанный российский режиссер Никита Михалков на пресс-конференции в столице заявил, что фильму Шона Бейкера «Анора» не присудили бы главный приз Московского международного фестиваля (ММКФ), который он возглавляет.

Никита Михалков как режиссер дал оценку нашумевшему фильму Шона Бейкера, но не увидел в нем ничего, что бы позволило получить престижную награду на ММКФ. История про проститутку при всем актерском составе, который подобрали для картины, Михалкова не впечатлила.

«Это слабая картина, хотя я не хочу ее ругать», — высказался Михалков.

Впрочем, Михалков положительно оценил Юрия Борисова как актера. Он не исключил, что когда-нибудь русская звезда картины Бейкера получит заветный «Оскар».

Напомним, что в начале марта 2025 года состоялась 97-я церемония вручения премии «Оскар». Фильм Шона Бейкера получил пять наград как «Лучший монтаж», «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучшая женская роль» (Майки Мэдисон).

Ранее сообщалось, что на премии «Оскар» появится новая номинация.