На премии «Оскар» появится новая номинация

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила о введении новой номинации на премии «Оскар», которая начнет присуждаться с 2027 года, сообщило издание Deadline. Награда будет вручаться за выдающиеся достижения в области постановки трюков.

Как пишет источник, постановщики трюков десятилетиями добивались создания собственной номинации. Это решение было принято после долгих обсуждений и активной работы профессионального сообщества, которое настаивало на необходимости официального признания их вклада в киноиндустрию.

Постановщики трюков получали специальные премии во время церемонии «Оскар», однако такой формы признания оказалось недостаточно. Последняя специальная награда была вручена известному постановщику трюков Хэлу Нидхэму в 2013 году.

Премия «Оскар» представляет собой престижную награду в области кино, которую вручает Американская академия художественных наук и театра (Academy of Motion Picture Arts and Sciences, AMPAS). Она была учреждена в 1929 году и признается одной из самых значимых и влиятельных наград в мировой киноиндустрии.

Ранее издание Variety сообщило, что российский актер Юра Борисов подписал контракт с голливудским агентством UTA.