«Это судьба, ничего не поделаешь»: коллега умершего актера Виталия Коняева рассказала, каким он был человеком

Из жизни ушел талантливый советский и российский актер, народный артист РФ Виталий Коняев. Он умер на 87 году жизни, спустя всего два месяца после кончины своей бывшей супруги Нины Дробышевой.

Воспоминаниями о коллеге поделилась народная артистка РСФСР Лариса Лужина, сыгравшая с Коняевым в одном из самых знаковых для него проектов — драме «Тишина».

«Такой возраст»

Актриса рассказала, что судьба свела ее с Виталием Анатольевичем задолго до нашумевшей совместной работы. Лужина и Коняев начинали карьеру в одно и то же время и в одних и тех же местах.

О смерти коллеги по цеху артистка узнала от нашего журналиста.

«Выражаю соболезнования. У нас уже такой возраст… Это судьба, ничего не поделаешь. Мы с ним из одного города, из одного драмкружка. Оба заканчивали школу № 32 в Таллине, там как раз и играли в драмкружке. Он поступил в театральный институт в Москве, я тоже через четыре года, но в другой», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ Владимир Астапкович/©РИА Новости ]

Встреча в «Тишине»

О деталях работы над совместным проектом Лужина практически ничего не помнит. Но даже спустя почти 60 лет она назвала Коняева приятным и упорным человеком, который много работал и посвящал себя творчеству.

«Мы с ним встретились на съемках картины «Тишина». Он играл главную роль, командира артиллерии, а я — его партнершу. Общая работа была всего одна, но оставила приятные впечатления. Сниматься с ним было легко. Хороший артист, хороший коллега, талантливый человек. Он очень много работал, особенно в театре», — рассказала актриса.

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