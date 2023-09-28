«Хороших актеров одной роли не бывает»: названы яркие проекты Майкла Гэмбона

«Он снимался у Тима Бертона в «Сонной лощине», у Майкла Манна в «Своем человеке», у Питера Гринуэя в «Поваре, воре...», у великого классика Роберта Олтмена в «Госфорд-парке» А вот роль Дамблдора действительно стала его самой известной в фильмографии, но это не роль всей жизни, а заслуженное признание многих лет актерского труда», — заключил собеседник.