«Хороших актеров одной роли не бывает»: названы яркие проекты Майкла Гэмбона
Кинокритик Пугачев рассказал, чем для Гэмбона стала роль в «Гарри Поттере»
Фото: [kinopoisk.ru]
Сегодня всех «поттероманов» потрясло печальное известие — ушел из жизни британский актер Майкл Гэмбон, сыгравший директора Хогвартса Альбуса Дамблдора во всех частях франшизы о Гарри Поттере, начиная с третьей. Об этом пишет Press Assosiation.
Не актер одной роли
Многие представители нынешнего поколения знали его исключительно по роли доброго волшебника, но, как рассказал кинокритик Павел Пугачев, талант Гэмбона простирался гораздо дальше.
«Хороших актеров одной роли не бывает. Особенно если речь идет об актере, всю жизнь служившем в Королевском национальном театре, куда его принял лично Лоуренс Оливье», — пояснил Пугачев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Заслуженное признание
Кинокритик напомнил, что Гэмбон активно снимался в кино с 80-х годов. Еще до «Гарри Поттера» он играл достаточно яркие роли, но преимущественно второго плана.
«Он снимался у Тима Бертона в «Сонной лощине», у Майкла Манна в «Своем человеке», у Питера Гринуэя в «Поваре, воре...», у великого классика Роберта Олтмена в «Госфорд-парке» А вот роль Дамблдора действительно стала его самой известной в фильмографии, но это не роль всей жизни, а заслуженное признание многих лет актерского труда», — заключил собеседник.
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