«Это вообще трындец»: Генич высказался о возможной замене Станковича Луисом Гарсией

Комментатор Генич высказался о замене Станковича Луисом Гарсией: «Совсем беда»
Фото: [ФК «Спартак»]
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в «Коммент.Шоу» отреагировал на новость о возможной замене главного тренера «Спартака» Деяна Станковича на испанского специалиста Луиса Гарсию.
«Если пишут про Луиса Гарсию Пласу, ну это совсем плохо, это прямо совсем беда. То есть если там говорят, что Кахигао ставит палки в колеса, чтобы не договориться с Ивичем, а сам ведет переговоры с Луисом Гарсией Пласой и уже якобы договорился, то это вообще трындец. Это вообще трындец, я не знаю, «Спартак» где-то в зазеркалье, что ли, находится?» — сказал Генич.
Луис Гарсия работал с клубами из Сегунды и нижней части испанской Примеры.
Деян Станкович накануне впервые руководил со «Спартаком» со скамейки после месячной дисквалификации. В матче Кубка России красно-белые обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 3:1. После матча сербский специалист заявил, что гордится работой в великом «Спартаке», сдаваться не собирается и будет биться до конца.