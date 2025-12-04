Евгений Кафельников с безразличием отреагировал на смену гражданства теннисисткой Потаповой

В четверг, 4 декабря, Потапова сообщила, что со следующего сезона будет представлять Австрию, и высказалась о любви к своей «новой родине».

«Это не потеря для российского тенниса. Понятия не имею, чем обусловлено решение Потаповой», — коротко отреагировал Кафельников.

24-летняя Анастасия Потапова завершила сезон на 51-м месте в рейтинге WTA. Потапова выиграла в WTA-туре три турнира в одиночном разряде и заработала более $5,3 млн.

Ранее о смене спортивного гражданства сообщила российская теннисистка Камилла Рахимова. С нового сезона она будет выступать за Узбекистан.