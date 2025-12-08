Евгений Стеблов объяснил, почему не станет смотреть современные ремейки

В беседе с NEWS.ru народный артист России Евгений Стеблов жестко высказался о современной тенденции переснимать советские киноклассики. Он убежден: подобные попытки обречены, ведь за множеством ремейков до сих пор не скрывается ни одной по-настоящему стоящей работы.

«Не надо портить то, что уже снято. Хотя как запретишь? — рассуждает актер. — Но сама постановка задачи мне кажется странной — снимать то, что уже было. Зачем? Это все равно, что пытаться пережить первую любовь во второй раз с одним и тем же партнером».

Стеблов откровенно признался, что даже не собирается смотреть недавний ремейк «Кавказской пленницы» с Тимуром Батрутдиновым. Для него вторичность — это просто неинтересно.

«Ну как может быть вторая Наташа Варлей? Мне это сложно себе представить, — пояснил он. — Так же, как мне кто-то сказал, что якобы появился артист, похожий на меня. Я даже не любопытствовал».

Таким образом, позиция мастера четка и принципиальна: классика существует в единственном, неповторимом варианте. Любая попытка ее повторить — не творческий поиск, а бесплодное копирование, лишенное главного: духа первоисточника и искренности первой любви.

