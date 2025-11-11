Евгения Медведева сказала «да» хореографу Гайнутдинову

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала в соцсетях о помолвке с танцором и хореографом Иьдаром Гайнутдиновым.

Фигуристка опубликовала видео, на котором запечатлен момент, когда ей делают предложение. Медведева сказала «да».

Летом Медведев и Гайнутдинов опубликовали романтическую фотосессию, которая недвусмысленно намекала на близкие отношения молодых людей.

Евгения Медведева стала чемпионкой мира в 2016 и 2017 годах, в 2019-м она завоевала бронзовую медаль. На Олимпиаде-2018 фигуристка завоевала две серебряные медали — в одиночном катании и в командных соревнованиях. В 2023 году Медведева официально объявила о завершении профессиональной карьеры. В настоящее время 25-летняя фигуристка участвует в ледовых шоу.

Ранее главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин назвал приоритетом работу в национальной команде.