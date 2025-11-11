Карпин назвал приоритетом работу в сборной России

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос «РБ Спорт», какая работа является для него приоритетом.

По его словам, основной является работа в национальной команде, несмотря на то что в настоящий момент сборная проводит только товарищеские матчи, а «Динамо» решает турнирные задачи.

«Она даже по контракту основная. Основной контракт у меня в сборной, сборная разрешает совмещать — так на бумаге», — пояснил Валерий Карпин.

Специалист был назначен главным тренером сборной России летом 2021 года, с 2025 года Карпин совмещает работу в национальной команде и «Динамо». Бело-голубые занимают 10-е место в РПЛ по итогам первого круга. Портал «Подмосковье сегодня» проанализировал причины неудачного выступления «Динамо».