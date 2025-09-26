Европейские вещатели могут исключить Израиль из конкурса песни

Европейский вещательный союз (EBU) проведёт в ноябре онлайн-голосование о возможном недопуске израильской телекомпании Kan к участию в конкурсе песни «Евровидение-2026». Решение было инициировано после угроз бойкота конкурса со стороны ряда европейских вещателей.

Как сообщает Guardian со ссылкой на EBU, письмо о голосовании направлено всем вещательным компаниям, участвующим в организации конкурса. В числе стран, угрожавших бойкотом, указаны Испания, Нидерланды, Ирландия, Исландия и Словения.

«Евровидение» проводится под эгидой EBU и собирает участников со всей Европы. В 2025 году конкурс прошёл в Базеле (Швейцария). Победителем стал австрийский исполнитель Йоханнес Питч с песней Wasted Love, а представитель Израиля Юваль Рафаэль занял второе место. Россия с 2022 года участия в конкурсе не принимает; ранее страна неоднократно входила в число фаворитов, победив в 2008 году с композицией Believe, исполненной Димой Биланом.

Решение о допуске Kan станет важным этапом подготовки к «Евровидению-2026» и может повлиять на участие ряда европейских стран.

