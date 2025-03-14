Евросоюз снял санкции с министра спорта РФ Дегтярева

Евросоюз исключает из санкционных списков министра спорта и главу Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева, передает агентство France Press.

Кроме того, из санкционных списков будут исключены бизнесмены Владимир Рашевский, Вячеслав Кантор и Гульбахор Исмаилова, сестра Алишера Усманова.

Как отмечает агентство, Евросоюз утвердил продление персональных санкций в отношении России на полгода после того, как из списка были удалены четыре человека. На их исключении настаивала Венгрия.

Ранее Михаил Дегтярев призвал поддержать российских спортсменов, которые выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.