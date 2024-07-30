Ежегодный фестиваль «Моя усадьба» пройдет в подмосковном Щелково

Уже в предстоящую субботу в парке усадьбы Фряново в городском округе Щелково состоится III ежегодный ягодный фестиваль «Моя усадьба». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

Отмечается, что для гостей парка подготовлена обширная программа. Фестиваль откроется концертом «Ягода-малинка», на котором выступят местные творческие коллективы. Затем юных посетителей ждут шоу сахарной ваты от актера Николая Воронова и научное крио-шоу от компании «Наукомания».

Примечательно, что посетители смогут принять участие в конкурсе «Ах, какая ягодка!» на самый лучший фруктово-ягодный костюм и презентовать свой образ на дефиле. Все участники получат вкусные призы, а победителям достанутся особые подарки.

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