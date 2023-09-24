Ежегодный «Космический марафон» состоялся в подмосковном Королеве

Почти полторы тысячи любителей бега со всей страны приняли участие в «космическом марафоне», прошедшем в подмосковном Королеве. В этом году зарубежными гостями стали спортсмены из Аргентины и Казахстана.

Отмечается, что первыми на старты по традиции вышли дети, для которых подготовлены короткие дистанции. Победителем на километровой трассе стал Дима Михайлюк из Москвы.

Он рассказал, что занимается легкой атлетикой уже два года в спортивной школе. Это его пятая победа в «Космическом марафоне». В следующем году он планирует бежать уже пять километров.

А уже за самыми маленькими спортсменами на старт вышли взрослые участники, которые могли выбрать дистанцию по душе - 5 или 10 километров, полумарафон или же самую престижную дисциплину - 42 километра 195 метров. Самой возрастной участницей соревнований стала Клара Богатова из подмосковного Климовска. Этим летом Кларе Степановне исполнилось 90 лет. Она выбрала дистанцию в 5 километров.

Но все же главной дистанцией этого спортивного события стал марафон. И здесь абсолютным победителем стал Дмитрий Эсаулов из Мытищ, который улучшил свой прошлогодний результат на целую минуту. Он мастер спорта по триатлону, а марафон он бежит только второй раз.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что тринадцать крупных спортивных объектов введут в эксплуатацию на территории Подмосковья в этом году.