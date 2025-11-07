Ежегодный международный форум «Культура Традиции Наследие» пройдет в Москве

Формирование новой стратегической отрасли — Культурно-промышленного комплекса — обсудят в рамках Ежегодного международного форума «Культура Традиции Наследие». Мероприятие пройдет 11 ноября в Москве. Организатор форума — Союз промышленников и предпринимателей «Иволга».

Культурно-промышленный комплекс призван объединить производственные, образовательные и креативные индустрии. Его цель — переосмыслить богатое культурное наследие и традиции народов России для создания современных и востребованных продуктов. Также важной задачей комплекса станет подготовка междисциплинарных специалистов.

В форуме примут участие свыше 400 представителей власти, бизнеса, народных художественных промыслов, дизайнеров и экспертов. В его рамках пройдут пленарная дискуссия, тематическая сессия, выставка «Нити времени». Также наградят победителей Всероссийского конкурса «Культурный код в современном дизайне».

