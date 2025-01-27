СК объявил в розыск иноагента Моргенштерна

Рэпер Алишер Моргенштерн* был объявлен СК РФ в розыск из-за нарушения закона об иноагентах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление правоохранительных органов.

Причиной для объявления в розыск музыканта стало предварительное следствие по уголовному делу в его отношении. Моргенштерна считают виновным в нарушении закона об иноагентах, и по этой причине его объявили в федеральный и межгосударственный розыск.

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин не стали ни опровергать, ни подтверждать данную информацию.

«Мой доверитель от следствия не скрывается, его местонахождение следователю известно: Алишер в настоящее время находится на лечении, о чем он сам ранее публично заявлял», — указал он.

После этого защитник отказался давать дальнейшие комментарии, он сослался на адвокатскую тайну.

Ранее сообщалось об аресте, который суд наложил на подмосковное имущество Моргенштерна. Рэперу запретили совершать сделки с недвижимостью в виде земельного участка и дома на нем, а также трех нежилых помещений.

*внесен в реестр иноагентов.