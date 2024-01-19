Фадеев записал новую совместную песню с Григорием Лепсом

Продюсер и певец Максим Фадеев выпустил новый трек «Брат», спев в дуэте с другим российским исполнителем Григорием Лепсом. Об этом он сам в рассказал в своем аккаунте в соцсетях.

В начале недели Фадеев представил на суд пользователей сети фрагмент клипа новой композиции, записанной совместно с Лепсом.

«Премьера! Максим Фадеев и Григорий Лепс, песня „Брат“», — написал продюсер.

Ранее Максим Фадеев объявил о перезапуске проекта «Глюк'oZa», в котором, больше не будет места певице Наталье Ионовой. Таким образом он отреагировал на выходку артистки, посетившую в конце декабря печально известную «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой.