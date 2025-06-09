Земфира оказалась в числе должников перед российской налоговой службой

Певица Земфира* оказалась в должниках перед Федеральной налоговой службой (ФНС). По информации телеграм-канала SHOT, певица не уплатила налоговой 733 тыс. руб. Кроме того, на нее заведено исполнительное производство из-за долгов по капитальному ремонту жилого дома.

По информации источника, в России у уехавшей артистки остается действующее индивидуальное предпринимательство (ИП) в сфере искусства. В Москве у нее в собственности также есть нежилое помещение площадью 134 кв. м, расположенное в подвальном этаже дома на 5-й Магистральной улице.

Известно, что перед отъездом за границу Земфира планировала открыть в указанном месте студию звукозаписи. Однако сейчас помещение там остается пустым. По словам соседей, в нем давно никто не появлялся.

Кроме того, как пишет SHOT, судебные приставы намерены взыскать с певицы 2,9 тыс. руб. за капремонт дома.

Стоит отметить, что в июне 2023 года Земфира переписала свою квартиру, расположенную на Фрунзенской улице в российской столице, на режиссера Ренату Литвинову, с которой, по некоторым данным, она переехала в Париж.

Ранее стало известно, что у блогера Александры Митрошиной снова обнаружили многомиллионный долг перед ФНС.

*Министерством юстиции РФ признана иностранным агентом.