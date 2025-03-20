Fan ID на них нет: в Германии фанаты «Ганзы» разгромили гостевую трибуну

По ходу матча третьего дивизиона Германии между «Алеманией» и «Ганзой» ультрас гостевого клуба устроили настоящий погром на стадионе.

Фанаты клуба из Ростока сломали 679 сидений, разбили туалеты и залепили стены своими наклейками. За это клубу прилетит штраф в размере более 50 тыс. евро.

Матч закончился победой хозяев со счетом 2:1. Игра не имела решающего турнирного значения, клубы располагаются в середине турнирной таблицы. «Алемания» занимает 12-е место, «Ганза» — седьмое.

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