Fan ID на них нет: в Германии фанаты «Ганзы» разгромили гостевую трибуну
Фанаты «Ганзы» уничтожили гостевую трибуну в матче третьего дивизиона Германии
Фото: [соцсети]
По ходу матча третьего дивизиона Германии между «Алеманией» и «Ганзой» ультрас гостевого клуба устроили настоящий погром на стадионе.
Фанаты клуба из Ростока сломали 679 сидений, разбили туалеты и залепили стены своими наклейками. За это клубу прилетит штраф в размере более 50 тыс. евро.
Матч закончился победой хозяев со счетом 2:1. Игра не имела решающего турнирного значения, клубы располагаются в середине турнирной таблицы. «Алемания» занимает 12-е место, «Ганза» — седьмое.
Ранее вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков пообещал отменить непопулярный закон о Fan ID.