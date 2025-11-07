Фаната «Шанхая» не пускали в «Ледовый» из-за иероглифов на свитере

Болельщик клуба КХЛ «Шанхай Дрэгонс» по имени Максим описал неприятный инцидент, который произошел с ним, когда он решил посетить матч любимой команды против СКА в «Ледовом» в Санкт-Петербурге, где проводит домашние матчи китайский клуб.

Фаната отказались пускать на трибуну из-за надписи на китайском языке на его свитере. Иероглифы означали название «Шанхай Дрэгонс». Служба безопасности арены в течение часа общалась с представителями КХЛ, чтобы получить расшифровку надписи и убедиться в том, что она не содержит ничего предосудительного.

Максима возмутило и то, что пришлось ждать так долго, и то, что на время ожидания его выпроводили на улицу и не позволили ждать ответа в теплом помещении.

Фанат заявил, что больше не будет посещать матчи в «Ледовом».

