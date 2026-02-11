Фанату «МЮ» не хватило одной победы команды, чтобы постричься спустя 494 дня

Фанат «Манчестер Юнайтед» Фрэнк Иллетт опять вынужден отложить свою стрижку, после того как манкунианцы сыграли вничью с «Вест Хэмом» (1:1).

5 октября 2024 года Иллетт дал обещание не стричься, пока «МЮ» не одержит пять побед подряд. Фанат не стрижется уже 494 дня. За это время он стал, вероятно, самым знаменитым болельщиком клуба с полутора миллионами подписчиков в соцсети.

История с Иллеттом обросла кучей мемов. Наконец, казалось, визит к парикмахеру неизбежен. При новом тренере Майкле Кэррике «МЮ» обыграл «Тоттенхэм» (2:0), «Фулхэм» (3:2), «Арсенал» (3:2) и «Манчестер Сити» (2:0). Для успешного завершения челледжа нужна была одна победа. Причем «Юнайтед» играли с одним из аутсайдеров в АПЛ. С помощью ИИ уже был сгенерирован ролик, где Кэррик наголо стрижет Иллетта.

Однако «МЮ» пропустил первым и спас ничью только в компенсированное время благодаря голу Беньямина Шешко. Но для Иллетта этого было недостаточно. В Сети появились кадры реакции фаната на пропущенный «МЮ» гол: он в отчаянии уронил голову с пышной шевелюрой на колени.

