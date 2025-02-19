Фанаты Билли Айлиш забеспокоились из-за загадочной болезни певицы

Американская певица Билли Айлиш поделилась со зрителями тревожными новостями о своем здоровье во время последнего выступления. Она призналась, что страдает от синусита, который негативно сказывается на ее голосе, передает журнал Hello.

Девушка сообщила, что борется с болезнью уже четыре месяца и снова заболела всего за три дня до начала своего нового турне.

На сцене Билли выразила свое беспокойство по поводу состояния своего голоса, объяснив, что чувствует себя неуверенно. Она также поблагодарила фанатов за понимание и извинилась за возможные проблемы в звучании, отметив, что делает все возможное, чтобы выполнить свои обязательства перед поклонниками.

После этого в социальных сетях начались активные обсуждения здоровья и состояния Айлиш. Многие выразили обеспокоенность и поддержку, напомнив о том, что Билли уже сталкивалась с трудностями в прошлом, включая синдром Туретта и депрессию.

Так, например, в ноябре прошлого года Билли Айлиш испытывала недомогание во время выступления в Канзас-Сити, из-за чего ее фанаты были встревожены.

Ранее сообщалось, что американская актриса Блейк Лайвли нашла женщин, пострадавших от домогательств режиссера Джастина Бальдони.