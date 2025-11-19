Фанаты «Динамо» скандировали фамилию уволенного тренера Кудашова в матче со «Спартаком»

Московское «Динамо» провело первый матч после отставки главного тренера Алексея Кудашова. На своей площадке бело-голубые уступили «Спартаку» со счетом 2:4.

Красно-белые забросили по шайбе в двух первых периодах (Александр Беляев и Джозеф Кин), третий начали с гола амнистированного Ивана Морозова. Динамовцы смогли отыграть две шайбы — отличились Антон Слепышев и Максим Мамин. Хозяева устроили финальный штурм, но Даниэль Усманов забросил шайбу в пустые ворота.

На протяжении матча фанаты «Динамо», не согласные с отставкой Кудашова, скандировали имя уволенного тренера. По одной из версий он лишился работы из-за конфликта с руководством клуба.

«Динамо» занимает пятое место в Западной конференции с 33 очками, «Спартак» располагается на следующей строчке с 31 баллом.

