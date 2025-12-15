Фанаты «Дженоа» и «Интера» устроили массовые беспорядки перед матчем Серии А

Болельщики «Дженоа» и «Интера» устроили массовые беспорядки примерно за час до начала матча Серии А, который прошел 14 декабря.

В Генуе местные фанаты встретили гостей из Милана петардами и даже «коктейлями Молотова». Масштабные столкновения произошли перед стадионом «Луиджи Феррарис».

По данным Sportitalia, дотла сгорели автомобиль, фургон, скутер и семь мусорных контейнеров. В больницу с ранениями были доставлены двое полицейских. Для разгона хулиганов стражам порядка пришлось применять слезоточивый газ.

Сам же матч завершился победой гостевой команды со счетом 2:1. Лаутаро Мартинес уже в дебюте встречи ассистировал Янну Биссеку, а в концовке второго тайма отличился сам. На 68-й минуте Витинья забил мяч престижа.

Победа позволила «Интеру» подняться на первое место в турнирной таблице, благо «Милан» и «Наполи» потеряли очки. У «Интера» 33 балла после 15 матчей, у «Милана» — 32, у «Наполи» — 31.

Ранее фанаты финского клуба «Хака» сожгли стадион после вылета команды из высшего дивизиона.