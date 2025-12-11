Юные фанаты финского клуба «Хака» сожгли стадион любимой команды
Фото: [ФК «Хака»]
Трое юных фанатов финского клуба «Хака» сожгли стадион команды после ее вылета из высшего дивизиона.
В клубе сообщили, что практически полностью разрушена одна из трибун, а футбольный газон, по крайней мере, частично стал непригоден для использования.
Клуб обещает сделать все возможное для восстановления стадиона «Техтаан кенття», вмещавший более 3,5 тыс. зрителей. В значительной степени возмещать ущерб придется родителям 15-летних поджигателей.
«Хака» неплохо начал чемпионат Финляндии, но с июля посыпался, проиграв восемь из девяти матчей. Команда завершила основную часть чемпионата на предпоследнем 11-м месте с 16 очками и, в принципе, имела вменяемые шансы на сохранение места в высшем дивизионе. Но и в плей-ауте игра не задалась: в пяти матчах — одна ничья и четыре поражения, уверенное последнее место.
