Фанаты Гуменника собрались в Пулково, ожидая возвращения фигуриста с Олимпиады

Фанаты фигуриста Петра Гуменника собрались в аэропорту Пулково, ожидая возвращения спортсмена с Олимпийских игр в Милане, передает петербургский телеканал «78».

Десятки болельщиков развернули плакаты со словами поддержки в адрес спортсмена. Среди встречающих можно заметить студентов ИТМО с символикой вуза, в котором обучается Гуменник.

Петр Гуменник представлял на Олимпиаде Россию в мужском одиночном катании. После короткой программы он шел лишь на 12-м месте — всего за несколько дней до выступления ему пришлось поменять музыку из-за проблем с авторскими правами. Зато произвольную программу россиянин выполнил чисто и переместился на итоговое шестое место.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова убеждена, что медаль у Гуменника отобрали судьи, предвзято оценившие его выступления.

Российская фигуристка Аделия Петросян на Олимпиаде также стала шестой. Любопытно, что и Гуменник, и Петросян оказались лучшими на Играх среди европейских спортсменов.