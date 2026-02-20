Петросян и Гуменник стали лучшими среди европейцев на Олимпиаде

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник завершили свои выступления на Олимпийских играх в Италии. Оба спортсмена оказались на шестом месте в итоговом протоколе.

При этом россияне выступили лучше, чем кто-либо из европейцев. У женщин Олимпиаду выиграла Алиса Лью из США. Следом за ней расположились японки Каори Сакамото, Ами Накаи и Моне Чиба, а также американка Эмбер Гленн. Лучшей из европейских фигуристок после Петросян стала Нина Петрыкина из Эстонии.

У мужчин сенсационное золото завоевал казахстанец Михаил Шайдоров. Места на пьедестале заняли японцы Юма Кагияма и Сюн Сато, следующие позиции у Чха Чжун Хвана из Кореи и канадца Стивена Гоголева. Француз Адам Сяо Хим Фа стал седьмым.

Российский тренер Даниил Глейхенгауз заявил, что судьи слишком строго отнеслись к Гуменнику: по его представлениям, он должен был быть третьим или даже вторым.

Аделия Петросян претендовала на медаль, но в произвольной программе упала с четверного тулупа. Фигуристка сказала, что рассчитывает выступить на следующей Олимпиаде.