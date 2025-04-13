«Цой жив, Техник мертв»: художники заклеили плакатами исписанную поклонниками рэпера стену на Арбате

На стене, увековечившей память российского рок-исполнителя Виктора Цоя в Москве, появилась надпись «Цой жив, Техник мертв», сообщил SHOT. Телеграм-канал также опубликовал видео, на котором художники перекрывают граффити в честь недавно умершего рэпера.

12 апреля на знаменитой стене Цоя, расположенной на Арбате, появились граффити в честь Паши Техника. 11 апреля музыканта похоронили на Николо-Архангельском кладбище.

Как отмечает SHOT, в ночь на 13 апреля группа активистов из «Тайного Общества художников» отреагировала на появление граффити с Техником, расценив его как вандализм. Они перекрыли надпись плакатами с изображением Цоя, на которых он показывает средний палец.

Напомним, Паша Техник умер 4 апреля в больнице Таиланда после того, как он, предположительно, отравился запрещенными веществами на одной из вечеринок в конце марта. Рэперу стало плохо, и вскоре он впал в кому. Официальной причиной смерти музыканта является септический шок.

Виктор Цой — основатель и фронтмен рок-группы «Кино». Ранее он также выступал в группах «Палата № 6» и «Автоматические удовлетворители». Цой стал одним из самых влиятельных и узнаваемых советских рок-музыкантов. Он сам писал все тексты к песням и исполнял их на концертах «Кино».

15 августа 1990 года Виктор Цой погиб в автокатастрофе на 35-м км дороги Р-126 Слока — Талси в Тукумском районе Латвии. Его похоронили на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.

Ранее клинический психолог и специалист по поведению толпы Светлана Колобова сравнила похороны Паши Техника с прощанием с музыкантом Владимиром Высоцким.