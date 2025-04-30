Фанаты Паши Техника оккупировали заброшенный аквапарк в Краснодаре из его песни
Mash: краснодарские зумеры заполнили заброшенный аквапарк из песни Паши Техника
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После кончины Паши Техника краснодарская молодежь облюбовала заброшенный водный парк. Вдохновленные песней «В аквапарке» группы Kunteynir, юные горожане стремятся воочию увидеть места, воспетые в треке, сообщил телеграм-канал Mash.
Снятые очевидцами кадры подтверждают: ежедневно свыше сотни подростков посещают комплекс, игнорируя школьные занятия, спускаясь с горок без воды и снимая видео для TikTok.
Несмотря на внушительные размеры заброшенного объекта, его охраняет лишь один сотрудник, что значительно упрощает проникновение на территорию для несовершеннолетних.
Аквапарк «Экватор» прекратил свою деятельность еще в 2015 году и с тех пор пребывает в запустении. Согласно официальной версии, причиной закрытия стал шум, производимый работающим оборудованием и доставлявший неудобства жильцам близлежащих домов.
Ранее сообщалось, что в Москве открыли наследственное дело Паши Техника.