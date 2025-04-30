Фанаты Паши Техника оккупировали заброшенный аквапарк в Краснодаре из его песни

Снятые очевидцами кадры подтверждают: ежедневно свыше сотни подростков посещают комплекс, игнорируя школьные занятия, спускаясь с горок без воды и снимая видео для TikTok.

Несмотря на внушительные размеры заброшенного объекта, его охраняет лишь один сотрудник, что значительно упрощает проникновение на территорию для несовершеннолетних.

Аквапарк «Экватор» прекратил свою деятельность еще в 2015 году и с тех пор пребывает в запустении. Согласно официальной версии, причиной закрытия стал шум, производимый работающим оборудованием и доставлявший неудобства жильцам близлежащих домов.

Ранее сообщалось, что в Москве открыли наследственное дело Паши Техника.