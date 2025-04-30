В Москве открыли наследственное дело Паши Техника

Согласно юридической документации, после кончины рэп-исполнителя Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) в Москве было инициировано наследственное производство, сообщило РИА Новости.

Процедура оформления наследства запущена одним из нотариусов, практикующих в юго-восточном округе столицы.

Как рассказала РИА Новости пермский нотариус Мария Боронина, сын Паши Техника, наряду с родителями ушедшего из жизни артиста, относится к наследникам первой очереди. При этом, по словам нотариуса, экс-супруга музыканта не имеет законных прав на наследство.

В соответствии с законодательством, бывшая жена может претендовать на имущество лишь в случае, если ее имя указано в завещании. Сын же автоматически причисляется к первоочередным наследникам, к которым также относятся нынешняя супруга, другие дети и родители умершего, пояснила нотариус.

Кроме того, несовершеннолетние или нетрудоспособные дети обладают правом на обязательную долю в наследстве. Даже при наличии завещания, полностью передающего имущество другим лицам, такой ребенок все равно получит положенную ему часть, подытожила Боронина.

Ранее сообщалось, что экс-жена Паши Техника пожалела, что уехала в Таиланд после похорон.