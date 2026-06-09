Фарм «Каролины» благодаря россиянам вышел в финал Кубка Колдера

Фарм-клуб «Каролины» «Чикаго Вулвс» вышел в финал Кубка Колдера (плей-офф АХЛ). В финале Западной конференции «Волки» обыграли «Колорадо Иглс» со счетом 4:3. Такой же счет установился и в серии.

Вратарь «Чикаго» Амир Мифтахов отразил 39 бросков из 42 и был признан третьей звездой матча. Победную шайбу забросил 19-летний форвард Иван Рябкин, для него это четвертый гол в плей-офф. Также за фарм «Каролины» выступают нападающие Виктор Неучев, Никита Павлычев и голкипер Руслан Хажеев.

В финале «Чикаго Вулвс» сыграют с фармом «Торонто» — «Торонто Марлис», за которых выступает российский вратарь Артур Ахтямов.

Ранее стало известно, что новым тренером клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз», за который выступают россияне Артемий Панарин и Андрей Кузьменко, будет назначен известный специалист Питер Лавиолетт.