У Панарина и Кузьменко будет новый тренер в «Лос-Анджелесе»

Специалист приводил «Каролину» к Кубку Стэнли в 2006 году, также он работал в «Айлендерс», «Филадельфии», «Нэшвилле», «Вашингтоне», а его последним местом работы был «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2023-2025 годах.

В «Рейнджерс» Лавиолетт пересекался с Артемием Панариным, который по ходу минувшего сезона был обменян в «Лос-Анджелес». Также за клуб из Калифорнии играет российский форвард Андрей Кузьменко.

В сезоне 2025/2026 «Кингз» вышли в плей-офф, но в первом раунде Кубка Стэнли получили свип от «Колорадо» (0-4).

Ранее стало известно, что капитан «Детройта» Дилан Ларкин запросил обмен и назвал три клуба, в которые он хотел бы перейти. Один из них — «Миннесота», которой остро необходим центрфорвард в звено к Кириллу Капризову.