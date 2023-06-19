Фасад Тихвинской церкви в Коломне украсила новая мозаичная икона

Храм в честь Тихвинской иконы Божьей Матери — один из самых главных на Соборной площади старинного подмосковного города. Василина Королева четко придерживалась древних традиций живописи. Как объясняет художница, техника римской мозаики требует очень кропотливого труда, поэтому так долго шла над ней работа. Под образом Богородицы размещен церковный стих, называемый тропарем.

Отметим, произведения Королевой украшают и другие объекты музея-заповедника «Коломенский кремль».

Ранее мы сообщали, что экс-футболист сборной России Сенников провел мастер-класс на инклюзивном фестивале в Подмосковье.