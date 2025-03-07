Польский волейбольный клуб снялся с турнира в ОАЭ из-за участия в нем россиян

Польский волейбольный клуб «Сувалки» снялся с турнира NAS Sports Tournament в Дубае из-за предполагаемого в нем участия российских команд, говорится в сообщении клубной пресс-службы.

В польском клубе отметили, что очень хотели бы сыграть на турнире с ведущими командами из Франции, Италии и Бразилии, поскольку такая возможность представляется не так часто. Кроме того, участие в турнире в ОАЭ сулило немалую коммерческую выгоду.

Однако, посоветовавшись с национальной федерацией, клуб решил отказаться от поездки в Эмираты, так как узнал, что в турнире планируется участие московского «Динамо» и «Новы» из Новокуйбышевска. Для российских клубов турнир в Дубае должен стать первым международным турниром за три года.

Ранее баскетбольная Евролига оштрафовала сербский клуб «Црвена Звезда» из-за акции болельщиков в поддержку России.