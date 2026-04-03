Федеральный суд отклонил главные обвинения звезды «Сплетницы» Блейк Лайвли к Джастину Бальдони

Федеральный суд отклонил большую часть претензий звезды «Сплетницы» Блейк Лайвли к режиссеру Джастину Бальдони — из 13 пунктов остались только три. Под нож попали обвинения в сексуальных домогательствах, клевете и заговоре, сообщает RadarOnline.

Отмечается, что решение суда основано на технических, но неотразимых аргументах. Во-первых, Лайвли выступала на съемках как независимый подрядчик, что по закону не позволяет подавать подобные иски в федеральный суд. Во-вторых, заявление было подано не в том штате: фильм снимали в Нью-Джерси, а актриса обратилась в суд Калифорнии.

Разбирательство продолжится 18 мая, но уже с гораздо меньшим количеством эпизодов. Судьям предстоит рассмотреть обвинения в том, что Бальдони привлек пиар-команду для распространения негативных публикаций о Лайвли.

Скандал, разгоревшийся вокруг съемок, затронул и певицу Тейлор Свифт. Ее имя всплывало в контексте давления на режиссера, но певица отрицала участие, заявляя, что лишь предоставила песню для фильма.

Однако недавно в Сеть утекла переписка, которая, по мнению инсайдеров, доказывает обратное. Впрочем, пока эти материалы не стали предметом официального разбирательства.

