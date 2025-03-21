Федерация борьбы начала работу над организацией матчевой встречи между Россией и США

В Федерации спортивной борьбы России сообщили, что начинается работа над организацией серии матчевых встреч по вольной борьбе между сборными России и США.

В ФСБР указали, что такие встречи можно было бы провести в рамках Профессиональной борцовской лиги (PWL). Эта лига была создана в России после отстранения отечественных спортсменов от международных соревнований. На турниры PWL приглашаются сильнейшие борцы мира, а призовой фонд соревнований является рекордным для спортивной борьбы.

В феврале 2025 года на восьмом по счету турнире PWL впервые выступал американский спортсмен — олимпийский чемпион Кайл Снайдер.

Предлагается провести два турнира — один в России, другой в США. Нужно отметить, что во время отстранения россиян добрые отношения между американской и российской федерациями сохранялись и принципиальных возражений против идеи матчевых встреч со стороны США нет.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, что ждет российский спорт после выборов нового президента МОК.