Федерация хоккея России обратилась в ИИХФ по поводу допуска сборных

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов сообщил РИА Новости, что организация направила письмо в Международную федерацию хоккея (ИИХФ) по вопросу допуска сборных к участию в турнирах.

Курбатов рассказал, что ФХР получила свежее решение о продление недопуска. При этом ИИХФ объясняет причину недопуска россиян проблемами с безопасностью.

«Мы на эту тему написали им официальное письмо и сказали: «Ребята, вы ссылаетесь на некоторые проблемы с безопасностью. Пожалуйста, предъявите, какие проблемы вас беспокоят, кто и каким образом оценивал эти риски? Какие риски нашего участия в большом чемпионате мира, в молодежном и женском?» — сказал гендиректор ФХР.

Курбатов отметил, что позиция международной федерации с юридической точки зрения несостоятельна. ИИХФ не накладывает санкции — в этом случае ФХР могла бы их оспорить, а туманно ссылается на проблемы безопасности.

«Так давайте обсудим эти риски — большие они или маленькие, сколько они стоят. Давайте обсудим и, может быть, найдем какое-то решение», — добавил Курбатов.

Ранее появилось сообщение, что Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал от федераций по видам спорта обеспечить участие российских спортсменов в квалификационных отборах к Олимпиаде. IBU и FIS — федерации биатлона и лыжного спорта — заявили, что они таких предписаний не получали.