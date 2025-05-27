«Спартак» включился в борьбу за защитника «Ростова» Осипенко
«Чемпионат»: «Спартак» интересуется защитником «Ростова» Осипенко
Фото: [ФК «Ростов»]
«Спартак» хотел бы усилить оборону защитником «Ростова» Максимом Осипенко, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.
Сам центрдеф сборной России хотел бы перейти в «Зенит», но петербургский клуб пока не сформировал конкретного предложения. Кроме того, в Осипенко заинтересованы «Краснодар» и «Динамо».
31-летний Осипенко уже более пяти лет выступает за «Ростов». Контракт с защитником действует до 2027 года. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет €5 млн.
В нынешнем сезоне Осипенко показал феноменальную результативность для игрока его амплуа: в 39 матчах чемпионата и Кубка России он забил 10 мячей и отдал пять голевых передач.
Ранее сообщалось, что «Спартак» могут покинуть Эзекиель Барко и Манфред Угальде.