«Спартак» включился в борьбу за защитника «Ростова» Осипенко

Сам центрдеф сборной России хотел бы перейти в «Зенит», но петербургский клуб пока не сформировал конкретного предложения. Кроме того, в Осипенко заинтересованы «Краснодар» и «Динамо».

31-летний Осипенко уже более пяти лет выступает за «Ростов». Контракт с защитником действует до 2027 года. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет €5 млн.

В нынешнем сезоне Осипенко показал феноменальную результативность для игрока его амплуа: в 39 матчах чемпионата и Кубка России он забил 10 мячей и отдал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Спартак» могут покинуть Эзекиель Барко и Манфред Угальде.