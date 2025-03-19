Федор Смолов рассказал, как поднялся на перепродаже дорогих часов

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов в подкасте Александра Соколовского на YouTube рассказал, как ему удавалось заработать на перепродаже дорогих часов.

«Веришь или нет, я на часах супердофига заработал. Особенно на тех, которые продавал, чтобы акции купить или что-то. Я купил первые Richard Mille в 2013-м, Bubba Watson белые, 82 тысячи долларов, из Нью-Йорка привезли. Продал за 240, девять лет им было», — поделился футболист.

Смолов отметил, что после рождения дочери у него изменилось отношение к деньгам. Он стал тратить меньше на покупку дорогих вещей, а «горизонт планирования» отодвинулся на 15–20 лет.

35-летний нападающий в нынешнем сезоне РПЛ принял участие в 14 матчах за «Краснодар», в которых забил один мяч и отдал две передачи. Смолов также выступал за московские «Динамо» и «Локомотив», «Анжи», «Урал», голландский «Фейеноорд» и испанскую «Сельту». На его счету 109 мячей в РПЛ.

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