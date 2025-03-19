Лучший бомбардир РПЛ мечтает перебраться в Англию
Нападающий «Спартака» Угальде: я мечтаю об Англии
Фото: [ФК «Спартак»]
Коста-риканский нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде заявил изданию Teletica, что мечтает перебраться в Английскую премьер-лигу (АПЛ).
«Я мечтаю об Англии и делаю все ради этого, но всему свое время. Сейчас я не придаю значения этим слухам, ведь мы сейчас на решающем этапе сезона», — сказал Угальде.
По данным СМИ, до закрытия зимнего трансферного окна нападающим «Спартака» интересовался лондонский «Арсенал».
Манфред Угальде является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 голами. Коста-риканец на пять мячей опережает Алексея Батракова из «Локомотива» и Мирлинда Даку из «Рубина».
Ранее сообщалось, что бывшая звезда «Спарака» Квинси Промес принял ислам.