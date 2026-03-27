Федора Бондарчука и Викторию Исакову заподозрили в романе

Режиссер и актер, который совсем недавно объявил о расставании с Паулиной Андреевой, вновь оказался в центре внимания — на этот раз из-за слухов о новых отношениях. Федора Бондарчука заподозрили в романе с актрисой Викторией Исаковой после того, как пара вместе появилась на дне рождения Александра Петрова, сообщает Spletnik.

Кроме того, отмечают инсайдеры, Бондарчука и Исакову замечали вместе на закрытых показах, премьерах в театрах, а также на других светских мероприятиях.

Напомним, о расставании Бондарчука и Андреевой стало известно в марте 2025 года. Пара прожила вместе девять лет, из них шесть — в официальном браке. У экс-супругов остался общий четырехлетний сын.

В июле 2025 года Исакова стала вдовой — ушел из жизни ее муж, продюссер Юрий Мороз, отец актрисы Дарьи Мороз.

