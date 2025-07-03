«Фейеноорд» нацелился купить лучшего бомбардира РПЛ

Источник уверяет, что клуб уже сделал предложение красно-белым. Причем голландцев не смущает высокая цена костариканца.

В минувшем сезоне Угальде провел 36 матчей за «Спартак» в чемпионате и Кубке России, в которых забил 18 мячей и отдал шесть голевых передач. По данным портала Transfermarkt, стоимость 23-летнего нападающего составляет €15 млн.

«Фейеноорд» привлекает то, что Угальде уже адаптирован к голландскому чемпионату — до перехода в «Спартак» он два с половиной сезона провел за «Твенте».

Ранее «Спартак» красочно обставил переход в команду нападающего Антона Заболотного.