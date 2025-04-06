Ферстаппен отбился от двух «Макларенов» и впервые в сезоне выиграл гонку «Формулы-1»

Четырехкратный чемпион мира «Формулы-1» Макс Ферстаппен одержал первую победу в сезоне — на трассе в Сузуке на Гран-при Японии.

Пилот «Ред Булла» стартовал с поула и сумел отбиться от двух «Макларенов». Ландро Норрис финишировал вторым, Оскар Пиастри — третьим. Новый напарник Ферстаппена Юки Цунода финишировал только 12-м, но болельщики, голосовавшие на официальном сайте «Формулы-1», признали японца гонщиком дня: Цунода сумел отыграть две позиции.

В личном зачете чемпионата Ферстаппен вплотную приблизился к Норрису. У голландца 61 очко, и он отстает всего на один балл. У Пиастри 49 очков, у Джорджа Расселла из «Мерседеса» — 45.

Зато в Кубке конструкторов лидерство «Макларена пока незыблемо — 111 очков. «Мерседес» занимает второе место — 75, «Ред Булл», несмотря на победу Ферстаппена, только третий — 61.

Напомним, второй этап «Формулы-1» в Китае завершился победным дублем «Макларена».