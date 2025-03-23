«Макларен» доминировал на втором этапе «Формулы-1»

Гонку выиграл Оскар Пиастри, а его напарник Ландо Норрис финишировал вторым. Третье место занял Джордж Расселл из «Мерседеса», а четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» стал четвертым.

После двух этапов личный зачет возглавляет Норрис — 44 очка. Далее плотной группой следуют трое пилотов: Ферстаппен — 36, Расселл — 35, Пиастри — 34. В Кубке конструкторов уверенное лидерство захватил «Макларен» (78 очков), у «Мерседеса» — 53, у «Ред Булл» — 36, у «Феррари» — 35.

По данным Autosport, «Ред Булл» ищет нового напарника для Ферстаппена на замену Лиаму Лоусону, который на двух первых этапах не набрал ни одного очка. Одним из претендентов на это место называют японского пилота Юки Цуноду.

Ранее стало известно, что «Макларен» рассматривал возможность переманить у «Ред Булл» Макса Ферстаппена.