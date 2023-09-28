Фестиваль акустического рока пройдет в конце сентября в Подмосковье

На этой неделе в подмосковной Электростали пройдет фестиваль акустического рока, сообщила пресс-служба областного министерства культуры и туризма.

Для посетителей мероприятия выступят различные рок-группы, в том числе Melancholy и «Австерия». Музыканты исполнят авторские композиции и кавер-версии известных произведений.

Мероприятие состоится при информационной поддержке министерства культуры и туризма Подмосковья. Узнать более подробную информацию можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил жителей Московской области за активное участие в жизни региона.

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