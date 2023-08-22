Фестиваль «Джазовые сезоны» состоялся на территории музея-заповедника «Горки Ленинские»

Более четырнадцати тысяч человек стали гостями IX Международного фестиваля «Джазовые сезоны», который прошел на территории музея-заповедника «Горки Ленинские». Об этом рассказали в региональном Министерстве культуры и туризма.

«Джазовые сезоны» лишний раз доказали, что не случайно входят в десятку лучших фестивалей России, проходящих под открытым небом. Один из уникальных музейных комплексов Подмосковья — «Горки Ленинские» на два дня стали центром джаза, собрав и уникальных исполнителей, и тысячи ценителей этого музыкального направления», — отметила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

В этом году на фестивале выступали такие артисты как: Лариса Долина, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Трио Олега Аккуратова, Дмитрий Маликов c проектом PianomaniяJazz, Евгений Маргулис и его группа, Варвара Убель, Billy`sBand и многие другие.

«Большой интерес публики к выступлениям джазовых исполнителей — лишнее свидетельство того, что наш фестиваль популярен и любим. В этом году на мероприятии впервые работали две сцены, на которых музыканты представили свои лучшие программы», — рассказал художественный руководитель фестиваля народный артист России Игорь Бутман.

Отмечается, что помимо насыщенной музыкальной программы на фестивале прошли мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, живописи, гончарному и кузнечному делу. Также гостей ждали различные спортивные активности, маркет, мастер-классы.

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