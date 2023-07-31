Более 29 тысяч человек посетили фестиваль «Гуляй Город» в Подмосковье

Более 29 тысяч человек посетили фестиваль «Гуляй Город», который прошел в минувшие выходные в Чехове. Мероприятие было посвящено битве при Молодях, напомнили в областном Минкультуры и туризма.

Фестиваль стартовал с молебна в Храме Воскресения Христова в селе Молоди. После этого участники возложили цветы к Мемориальной стеле воинской доблести.

В программу фестиваля вошли военно-историческая театрализованная реконструкция Молодинской битвы, лекции, музыкальный спектакль, национальные забавы, силовое шоу и показательные поединки по русскому рукопашному бою.

Фото: [ Министерство культуры и туризма МО ]

На территории работала ремесленная слобода, где посетители могли принять участие в тематических мастер-классах. Кроме того, был организован исторический лагерь реконструкторов, где воссоздали условия полевого быта XVI века. Помимо этого, состоялись выступления известных артистов, в том числе Пелагеи, групп Uma2rman и «Маша и Медведи».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что в области растет посещаемость парков.