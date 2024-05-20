Фестиваль художественных промыслов состоится в Подмосковье на этой неделе

На мероприятии можно будет ознакомиться с особенностями федоскинской, гжельской и жостовской росписей. Также для гостей подготовлена обширная культурная программа, в том числе детская. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы и ярмарка ремесленников, где можно будет приобрести изделия ручной работы, а также состоится спектакль и выступят фольклорные коллективы.

Фестиваль пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и министерства культуры и туризма Подмосковья.

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