Фестиваль художественных промыслов состоится в Подмосковье на этой неделе
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В Сергиевом Посаде в конце мая состоится посвященный художественным промыслам фестиваль «Подмосковные узоры», сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
На мероприятии можно будет ознакомиться с особенностями федоскинской, гжельской и жостовской росписей. Также для гостей подготовлена обширная культурная программа, в том числе детская. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы и ярмарка ремесленников, где можно будет приобрести изделия ручной работы, а также состоится спектакль и выступят фольклорные коллективы.
Фестиваль пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и министерства культуры и туризма Подмосковья.
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